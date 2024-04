Nachdem sie einen Mann, gegen den zwei Haftbefehle bestanden, am Karlsruher Hauptbahnhof erwischt hatten, haben Bundespolizisten ihn in ein Gefängnis gebracht.

In ein Gefängnis hat die Bundespolizei einen polizeilich gesuchten Mann am Montagabend gebracht, weil er eine Geldstrafe von 668 Euro nicht bezahlen konnte. Die Polizei teilte mit, dass die Beamten den Mann am Karlsruher Hauptbahnhof erwischten.

Der Mann hatte Leistungen erschlichen

Bei einer Kontrolle gegen 20.15 Uhr stellten die Polizisten fest sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen Erschleichen von Leistungen vorlagen.

Gegen die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 668 Euro hätte der 23-Jährige eine Haftstrafe abwenden können. Den Geldbetrag konnte er jedoch nicht begleichen, weshalb ihn die Beamten in eine Justizvollzugsanstalt brachten.