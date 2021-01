Marcel Kiefer holte sich 2020 mit Red Bull den Titel

„Plan A ist die Formel 1“: Simulator-Weltmeister aus Karlsruhe will Profi-Rennfahrer werden

Vom Simulator zur Formel 1, das ist das Ziel von Marcel Kiefer. Der 22-Jährige ist Sim-Racer und zählt zur Weltelite. In wenigen Jahren will der Karlsruher etwas schaffen, was noch niemandem zuvor gelang. Vom E-Sports in die Königsklasse des Motorsports. Und das, obwohl er noch nie in einem echten Rennwagen saß.