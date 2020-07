Marshall & Alexander in Ötigheim: Die BNN verlosen zwei VIP-Karten

Vom 27. bis 29. August gibt das Duo Marshall & Alexander drei Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Freilichtbühne in Ötigheim. Zwei BNN-Leser haben die Chance, das Konzert aus der VIP-Perspektive zu erleben und das Duo nach dem Konzert live zu treffen.

Vom 27. bis 29. August gibt das Duo Marshall & Alexander drei Konzerte an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Freilichtbühne in Ötigheim. Dann heißt es "Zwölf Punkte - Twelve Points - Douze Points" und "Dodici Punti", wenn "M & J" ihr Publikum mit großen Hits vom Grand-Prix und ESC Eurovision Song Contest wie "Waterloo", "Rise like a Phoenix", "Halleluja" und "Ein Bisschen Frieden" in Hochstimmung versetzen. Die Badischen Neuesten Nachrichten verlosen zwei VIP-Karten für eines der drei Konzerte vom 27. bis 29. August auf der Freilichtbühne in Ötigheim. Welches Konzert die Gewinner besuchen möchten, bleibt ihnen überlassen.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der VIP-Bereich ist für Gewinner ab 18.30 Uhr und im Anschluss an das Konzert geöffnet. Der Zuschauerbereich ist überdacht - das Konzert kann also bei jedem Wetter über die Bühne gehen.

Ein Teilnehmer des Gewinnspiel gewinnt zwei Karten für zwei Sitzplätze. Mit zum Gewinn gehören die Bewirtung im VIP-Bereich Backstage vor und nach dem Konzert, ein VIP-Parkplatz, separater Zugang zum Konzert durch den Backstage-Eingang und ein Treffen mit dem Duo Marshall und Alexander.

Gewinnen - So geht's

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss lediglich das untenstehende Kontaktformular korrekt ausgefüllt werden. Der Gewinner kann einen Begleiter oder eine Begleiterin mitbringen. Mitmachen kann jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht hat.

Das Gewinnspiel endet am Freitag, 2. August, um 12 Uhr. Der Gewinner wird anschließend benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Marshall & Alexander - Musik-Stars aus der Region

Marshall und Alexander, das sind Bariton Marc Marshall, der Sohn von Schlagersänger Tony Marshall aus Baden-Baden, und Tenor Jay Alexander aus Pforzheim. 1998 schlossen sich die beiden Sänger zum Duo Marshall & Alexander zusammen. Seit mehr als 20 Jahren treten sie nun bei Konzerten in ganz Deutschland und im Fernsehen auf, sammeln Preise und begeistern tausende Fans.

"Das Beste vom Grand-Prix & ESC" ist der Titel der Konzerte in Ötigheim. Gemeinsam mit Stargast und dreifachem Grand-Prix-Gewinner Johnny Logan interpretieren Marshall & Alexander bekannte Klassiker mit Ohrwurmgarantie. Das Programm wurde exklusiv für die Konzerte in Ötigheim entwickelt. "Es ist wirklich unfassbar, dass wir seit 2001 auf Deutschlands größter Freilichtbühne auftreten", sagt Jay Alexander. "Das Thema Grand Prix & ESC verbindet Generationen. Ich freue mich riesig darauf."