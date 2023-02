Mehrere Einbrüche am selben Tag im Stadt- und Landkreis Karlsruhe

Am Donnerstag kam es zu mehreren Einbrüchen auf Privatgrundstücken in und um Karlsruhe. Die Polizei sucht nach Zeugen

Unbekannte sind im Laufe des Donnerstages in eine Wohnung, ein Einfamilienhaus und eine Garage eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Einbrüche in Karlsruhe, Pfinztal und Oberderdingen statt.

Der erste Einbruch ereignete sich in der Ringstraße im Karlsruher Stadtteil Wolfartsweier. Dort hebelten die Täter die Balkontür einer Wohnung auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und konnten Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro entwenden.

Weitere Einbrüche am selben Tag

Am selben Tag verschafften sich Unbekannte durch ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Franz-von-Sickingen-Straße in Oberderdingen-Flehingen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räume und konnten Bargeld mitgehen lassen. Die Polizei vermutet die gleichen Täter bei einem weiteren Einbruch in das Nebenhaus. Dort wurde nichts entwendet.

In Berghausen durchsuchten Unbekannte zunächst eine Kommode auf der Terrasse eines Wohngebäudes in der Schloßgartenstraße. Kurz darauf brachen sie in die Garage des Grundstückes ein. Die Täter entwendeten eine Kettensäge.

Die Kriminaltechnik wurde mit der Sicherung der Spuren am Tatort beauftragt.