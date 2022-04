Mehrere Einbrüche in Gartenhütten von Kleingartenanlagen in Karlsruhe

Zu mehreren Einbrüchen auf einer Kleingartenanlage in Karlsruhe ist es zwischen Montag und Mittwoch gekommen. Der verursachte Schaden ist unklar.

Im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch sind unbekannte Täter in insgesamt acht Gartenhütten der Kleingartenanlagen am Hirtenweg und des Technologieparks in Karlsruhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, knackten die Täter nach bisherigem Kenntnisstand bereits Anfang dieser Woche die Schlösser mehrerer Gartenhäuser auf und entwendeten verschiedene Gegenstände.

Die Höhe des Sachschadens sowie des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise erbeten

Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer (0 72 1) 4 90 70 in Verbindung zu setzen.