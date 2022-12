Mit Razzien in mehreren Bundesländern gingen die Ermittler am Mittwochmorgen gegen die Reichsbürger-Szene vor. Ein Schwerpunkt im Südwesten war der Raum Karlsruhe/Pforzheim. Was dort geschah.

Ist der Nordschwarzwald eine Reichsbürger-Hochburg? Mehrere Razzien im Zusammenhang mit Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen mutmaßliche Terroristen sind am Mittwochmorgen in Pforzheim, dem Enzkreis sowie in Pfinztal im Landkreis Karlsruhe durchgeführt worden.

Nach Informationen dieser Redaktion kam es im Enzkreis zu mehreren Durchsuchungen. Zu den Einsatzorten der Bundespolizei gehörten Anwesen in den Gemeinden Kämpfelbach, Keltern sowie bislang unbestätigten Informationen zufolge auch in Ölbronn-Dürrn.

In den zuständigen Rathäusern zeigte man sich am Mittwoch überrascht. Nachfragen ergaben, dass bislang weder im Kelterner noch in Kämpfelbacher Rathaus aktive Reichsbürger bekannt waren.

Polizei steht plötzlich vor geschockter syrischer Flüchtlingsfamilie

Das Polizeipräsidium in Pforzheim bestätigte auf Anfrage zunächst lediglich Einsätze im Präsidiumsgebiet Nordschwarzwald. Ob möglicherweise nicht nur Pforzheimer Beamte, sondern auch Verhörräume zur Verfügung gestellt wurden, wollte ein Polizeisprecher nicht kommentieren.

Eine Panne unterlief den Ermittlern am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in Pfinztal. Nach BNN-Informationen sprengten SEK-Beamte zunächst die falsche Tür in der Gartenstraße im Ortsteil Wöschbach. Demnach sprengten die Einsatzkräfte die Haustür einer Flüchtlingswohnung, in der sich die Eltern und sechs Kinder befanden.

Ein extrem lauter Knall hat uns geweckt. Das war so laut, das können Sie sich nicht vorstellen. Syrischer Familienvater

Die Bewohner reagierten geschockt. Der syrische Familienvater berichtet: „Ein extrem lauter Knall hat uns geweckt. Das war so laut, das können Sie sich nicht vorstellen. Wir hatten Riesenglück. Wenige Minuten später wären die Kinder im Gang gewesen. Sie hätten dann wahrscheinlich – nein, sicher – die umherfliegenden Teile der Tür abbekommen.“ Irgendwann hätten die Polizisten ihren Fehler erkannt. „Sie sind gegangen. Und haben sich noch entschuldigt.“

Erst im zweiten Anlauf gelang der Zugriff im Nachbarhaus. Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen Mann Mitte 50 handeln, der von Anwohnern als zurückhaltend bis „arrogant“ beschrieben wurde.

Polizei bestätigt Einsatz in der Ortenau nicht

Medienberichte, wonach es am Mittwochmorgen auch in der Ortenau einen Einsatz gegeben haben soll, bestätigt die Polizei auf Anfrage nicht: Das Polizeipräsidium Offenburg verweist auf die für 14 Uhr geplante Pressekonferenz der Bundesanwaltschaft.