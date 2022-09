Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf A8 bei Karlsruhe

Am Mittwochvormittag ist es auf der A8 vor dem Dreieck Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Es gab Verletzte.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, ereignete sich der Unfall um 10.15 Uhr auf der A8, kurz vor dem Dreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Frankfurt. An dem Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt. Mehrere Personen wurden verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Autobahn musste zeitweise voll gesperrt werden. Inzwischen ist die Vollsperrung aufgehoben. Ein Fahrstreifen ist wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Dieser Artikel wird aktualisiert. (Stand 11 Uhr)