Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall in der Karlsruher Kriegsstraße

Auffahrunfall mit Folgen: Am Dienstagabend wurden mehrere Menschen nach einer Kollision in der Kriegsstraße verletzt.

Zu einem größeren Einsatz wurden Polizei- und Rettungsdienst am Dienstagabend in die Kriegsstraße in Karlsruhe gerufen. Nach ersten Angaben der Polizei waren gegen kurz vor 20 Uhr drei Fahrzeuge in Fahrtrichtung Karlstor auf Höhe des Nymphengartens in einen Auffahrunfall verwickelt.

Mindestens drei Menschen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Zur Schwere der Verletzungen konnte ein Polizeisprecher am Abend noch keine Angaben machen, ebenso wenig zur Unfallursache. Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen vor Ort.