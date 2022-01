In mehreren Städten und Gemeinden in der Region Karlsruhe haben sich am Montagabend Menschen versammelt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Auch Gegendemos fanden statt.

Zahlreiche angemeldete und nicht angemeldete Versammlungen im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen hat es am Montagabend in und um Karlsruhe gegeben. Die Polizei setzte zeitweise auch einen Hubschrauber ein, um den Überblick zu wahren.

In Karlsruhe bildeten rund 800 Menschen eine Menschenkette, um unter dem Motto „Hand in Hand gegen Verschwörungstheorien und Rechte Hetze“ zu demonstrieren. Bis zu 100 Personen versammelten sich zudem in Kleingruppen, um gegen die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen auf sich aufmerksam zu machen. Ein Versammlungsteilnehmer versuchte die Menschenkette zu störenund wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Bis zu 200 Personen nahmen außerdem an einer unangemeldeten Versammlung in Waghäusel-Wiesental teil. Nachdem sich die Teilnehmer gegen 19 Uhr zu einem Aufzug formieren wollten, wurde die Versammlung von der Polizei aufgelöst, die zudem die Personalien der Anwesenden feststellte. Dabei sei es laut Polizei-Angaben zu einer Widerstandshandlung und Beleidigungen gegen Beamte gekommen.

In Malsch versammelten sich bis zu 100 Teilnehmer zunächst zu einer unangemeldeten Versammlung. Nach Ansprache durch die Polizei erklärte sich ein Teilnehmer bereit, die Leitung der Versammlung zu übernehmen. Ungefähr 40 Personen nahmen schließlich daran teil.

Des Weiteren fanden unangemeldete Versammlungen in Ettlingen, Bretten und in Spöck mit jeweils bis zu 40 Teilnehmern statt. Die einzelnen Versammlungen lösten sich bis 19 Uhr auf und verliefen allesamt friedlich und störungsfrei.

In der Bruchsaler Innenstadt fanden sich bei einer angemeldeten Versammlung zum Thema „Wir stehen zu unserem Grundgesetz“ bis zu 350 Personen ein. Die Versammlung verlief ohne Störungen. Auch die angemeldete Versammlung in Weingarten zum Thema „Gegen die Corona-Maßnahmen“ mit rund 160 Teilnehmer blieb friedlich.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist darauf hin, dass die Teilnahme an einer durch eine Allgemeinverfügung verbotenen Versammlung eine Ordnungswidrigkeit darstelle. Angemeldete Versammlungen werden hingegen durch die Polizei begleitet.