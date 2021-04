Mercedes in Bruchsal gestohlen und in Unfall verwickelt

Ein Unbekannter hat am Montag einen älteren Mercedes in Bruchsal gestohlen. Später verursachte er mit dem Wagen einen Verkehrsunfall. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montagabend wurde in der Straße „Belvedere“ in Bruchsal ein älterer Mercedes der E-Klasse gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Wagen später in einen Unfall verwickelt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Diebstahl ereignete sich am Montag nach 18.30 Uhr. Später stellte sich heraus, dass der unbekannte Fahrzeugführer und mutmaßliche Dieb gegen 23.15 Uhr einen Verkehrsunfall zwischen Ubstadt und Zeutern verursachte.

Dabei kam der Pkw an der Böschung der Gegenfahrspur zu stehen. Dabei entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. An dem Auto fehlten die Kennzeichen.