Spannende Projekte, starkes Team: Karriere bei der Messe Karlsruhe

Die Messe Karlsruhe gehört zu den Top-15 der Branche in Deutschland und ist seit Jahren auf Wachstumskurs. Unsere 180 Mitarbeitenden arbeiten in einem abwechslungsreichen Umfeld und profitieren gleichzeitig von den Vorteilen und der Sicherheit des Öffentlichen Dienstes. Die Messe Karlsruhe ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Karlsruhe.

Als vielfältiger und moderner Arbeitgeber bietet die Messe Karlsruhe ein ideales Umfeld für alle, die sich gerne kreativ einbringen und Spaß daran haben, an großen Projekten mitzuwirken und an neuen Herausforderungen zu wachsen.

Spannende Aufgaben und kreatives Teamwork in angenehmer Atmosphäre

Große Projekte, spannende Veranstaltungen, Messen, die Besucher aus dem ganzen Land anlocken: Die Arbeit bei der Messe Karlsruhe hat es in sich und sorgt immer wieder für neue Herausforderungen, bei denen gut ausgebildete und studierte Fachkräfte wachsen und ihr Wissen und ihre Erfahrung zielgerichtet einsetzen können.

Dass Vielfalt und Kreativität sowie ein gutes Teamwork bei den verschiedenen Arbeitsbereichen der Messe Karlsruhe tagtäglich zählen und man sich entsprechend einbringen kann, bestätigen auch die zahlreichen Mitarbeiter. Zum Beispiel im Bereich Marketing:

Externer Inhalt von Youtube

Auch in puncto Weiterbildung ermöglicht die Messe Karlsruhe beste Bedingungen für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Nach individuellem Bedarf bietet man den Mitarbeitern Schulungen, Fortbildungen und Lernprogramme an und sorgt so optimal für wachsende Qualifikation.

Wie viele verschiedene Abteilungen der Messe Karlsruhe hier erfolgreich Hand in Hand zusammenarbeiten und so für gelungene Veranstaltungen sorgen, wird jedem klar, der eine entsprechende Messe oder ein Event besucht. Der Spaß am Gestalten und Mitwirken bleibt dabei nie auch der Strecke, denn hier sind Leidenschaft und Wille zur Innovation gefragt.

Die offene und kreative Unternehmenskultur des Miteinanders und Füreinanders ermöglicht es, sich als Fachkraft motiviert und auch mit eigenen Ideen und Vorschlägen einzubringen. Diese Vorzüge wissen die Mitarbeiter der Messe Karlsruhe zu schätzen:

Externer Inhalt von Youtube

Wer sich dafür begeistern kann, moderne und vielseitige Veranstaltungen bis ins Detail zu planen und sich in der Gastgeberrolle wohlfühlt, wer gerne mit vielen Menschen zusammenarbeit und Spaß an einem Umfeld hat, das ständig in Bewegung ist und Neues entwickelt, der sollte sich die Messe Karlsruhe als potenziellen Arbeitgeber genauer anschauen.

Ideale Bedingungen für einen gelungenen Start

Auch junge Berufseinsteiger sind bei der Messe Karlsruhe herzlich willkommen. Hier bieten sich viele verschiedene Möglichkeiten für den Start ins Arbeitsleben: Duales Studium, Trainee, Praktikum oder eine klassische Ausbildung. Mit einer eigenen Jugend- und Auszubildendenvertretung sorgt man hier auch dafür, dass insbesondere die Belange der unter 25-Jährigen Gehör finden.

Bei der Messe Karlsruhe weiß man um das Potenzial junger Menschen und möchte ihnen auch von Anfang an mit eigenen Projekten Verantwortung im Job übergeben. So wie beispielsweise die Planung und Gestaltung eigener Messestände oder durch das Einbringen eigener Ideen bei der Umsetzung von internen Veranstaltungen. Viele der heutigen Mitarbeiter haben einst als Praktikanten, Trainees, Auszubildende oder dual Studierende angefangen.