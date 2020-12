Auf 3.000 Quadratmetern wird derzeit in Rheinstetten eine Infrastruktur aufgebaut, um bald jeden Tag von 7 bis 21 Uhr stündlich 120 Menschen impfen zu können. Am 15. Dezember soll´s losgehen - noch fehlt Personal.

„Wir geben Emotionen eine Bühne“, lautet ein Werbespruch der Messe Karlsruhe. Mit der Einrichtung des ersten Corona-Impfzentrums in der Region bleibt das Unternehmen seinem Leitgedanken treu. Ein sicherer Corona-Impfstoff ist derzeit ein Traum vieler Menschen, die von der Pandemie betroffen sind. Die große Impfoffensive des Landes Baden-Württemberg weckt Hoffnungen, dass die Normalität bald einkehren könnte. Mit täglich 1.500 geplanten Vakzinierungen in einem Zentralen Impfzentrum (ZIZ) könnte die Messe in Rheinstetten bald einen spürbaren Beitrag dazu leisten.

„Wir tun alles, um es so schnell wie möglich hinzukriegen“, versichert Karlsruhes Bürgermeisterin Bettina Lisbach. Im Gespräch mit den BNN beschreibt sie die finale Entscheidung des Landes für die Messe als ZIZ-Standort in der vergangenen Woche als eine „neue Situation“. Die Festlegung in Stuttgart hat sich wohl länger hingezogen als es den Verantwortlichen in Karlsruhe lieb gewesen wäre. Nun gebe es noch keinen Vertrag, „aber wir wollen keine Zeit verlieren“, sagt Lisbach. Darum soll an der Messe schon bald gewerkelt werden.