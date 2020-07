Frisch-Milch

Milch mit Bakterien verseucht - deutschlandweiter Rückruf

Kurz nach dem großen Rückruf bakterienverseuchter Lebensmittel sind nun in einem weiteren Lebensmittel Bakterien gefunden worden. Die DMK Deutsche Milchkontor GmbH sowie die Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG ruft Frisch-Milch zurück. Das belastete Produkt wurde unter verschiedenen Handelsmarken in mehreren Märkten in Deutschland verkauft.