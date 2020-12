Die Pumpen sind in Betrieb

MiRO in Karlsruhe bekommt wieder Rohöl aus Mega-Pipeline

Ohne sie geht so gut wie nichts: 99 Prozent ihres Rohöls bekommt die Karlsruher Raffinerie MiRO per Pipeline aus Triest. Weil es in Osttirol heftigst schneite und der Strom ausfiel, war die Pipeline tagelang nicht in Betrieb.