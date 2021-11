Missglückter Raubversuch in der Karlsruher Innenstadt: Diebe verlieren Beute bei Flucht

Unbekannte haben am vergangenen Samstag versucht, in einer Drogerie in der Karlsruher Innenstadt mehrere Parfums zu stehlen. Als eine Mitarbeiterin die Diebe anspricht, flüchten sie und verlieren dabei ihr Diebesgut.

Zwei bislang unbekannte junge Männer haben am frühen Samstagabend mehrere hochwertige Parfums in einer Drogerie in der Karlsruher Innenstadt gestohlen und flüchteten — allerdings ohne ihr Diebesgut. Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe mitteilte, beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts die beiden Verdächtigen, als sie gegen 18.15 Uhr mehrere teure Parfums in eine mitgebrachte Tasche steckten.

Als die Frau die beiden ansprach, rannten die Diebe sofort weg. In der Eile verloren sie allerdings die Tasche noch im Geschäft. Außerdem stieß einer der Langfinger im Eingangsbereich die Mitarbeiterin noch grob zur Seite, um den Laden ungehindert verlassen zu können.

In der Tasche befanden sich Parfums in Höhe von 300 Euro. Die Tasche wurde sichergestellt und die Ermittlungen zum versuchten Diebstahl dauern an. Wie Augenzeugen berichten, sind beide Täter um die 20 Jahre alt, haben einen dunklen Teint und schwarze kurze Haare.