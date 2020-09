Mit dem „Tag der deutschen Sprache” will der Verein Deutsche Sprache auf Sprachverfall hinweisen

„Leibwächter” statt „Bodyguard”? Der Verein Deutsche Sprache (VDS) macht sich gegen die Verwendung unnötiger Anglizismen stark. Doch das ist nicht das einzige, das VDS-Regionalleiter Michael Wirth am Tag der deutschen Sprache am 12. September beschäftigt.

Sprache schafft nicht nur Identität, sondern ist ein wichtiges Bindeglied in unserer Gesellschaft. Mit dem „Tag der deutschen Sprache” am 12. September will der Verein Deutsche Sprache (VDS) die Bedeutung des Deutschen betonen. Michael Wirth, Diplom-Übersetzer und VDS-Regionalleiter der Region Karlsruhe/Baden-Baden, erklärt im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Christel Manzey, warum der Tag in diesem Jahr kleiner ausfällt und wieso Sprache eine sehr persönliche Angelegenheit ist.

Was ist der Verein Deutscher Sprache (VDS) und wofür setzt er sich ein?