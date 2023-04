Mit der Recycling Aktiv wird die Messe Karlsruhe zur Großbaustelle

Da staunen nicht nur Branchenkenner: Gewaltige Maschinen sind auf der Messe Recycling Aktiv/Tiefbau Live in Aktion – und etliche von ihnen werden von Elektromotoren angetrieben.

Die Messe Karlsruhe ist bis Samstag eine riesige Baustelle: Die Messestraße ist für Pkw gesperrt; ab und zu brettert ein Radlader über sie. Auf dem Freigelände rattert, klappert und piept es. Bau- und Recyclingmaschinen, teils groß wie ein Einfamilienhaus, sind in Aktion. Saugbagger-Führer lassen den Rüssel ihrer Maschinen bis zu 1,80 Meter tief ins Erdreich. Spundwände werden mit gewaltigem Rums in den Boden gerammt. Damit die Besucherinnen und Besucher keine Gummistiefel oder Arbeitsschuhe anziehen müssen, haben die Messe-Macher 1.000 Kubikmeter Holzhackschnitzel auf die Wege gestreut.

Auf der Recycling Aktiv bleibt kein Stein auf dem anderen

Auf der Recycling Aktiv/Tiefbau Live (kurz: Ratl) bleibt im wahrsten Sinne des Wortes kein Stein auf dem anderen. Einmalig in Deutschland sei diese Branchenmesse wegen ihrer vielen Live-Vorführungen, sagt Projektleiterin Olivia Hogenmüller. Harald Weber von der ausstellenden Kurz-Gruppe (Friolzheim) pflichtet ihr bei. Die Münchner Bauma, Weltleitmesse für Bau- und Bergbaumaschinen, sei im Vergleich sehr statisch, sagt er.

Zum vierten Mal finde die Ratl nun in Karlsruhe statt – und sie hat zugelegt. Auf 95.000 (2022: 90.000) Quadratmeter Ausstellungsfläche mit nun 260 (zuvor: 210) Ausstellern, davon 15 Prozent aus dem Ausland. Karlsruhes Messe-Chefin Britta Wirtz weist auf die 48 Live-Demonstrationen hin, die sich auch interessierte Laien anschauen können. Sie zeigt sich zuversichtlich, dass die Besucherzahl von 9.500 aus dem Vorjahr getoppt werden könnte.

Bagger mit Elektromotor in der Messe Karlsruhe

Ein sorgsamer Umgang mit Baustoffen gehört zum Nachhaltigkeits-Trend dazu, ebenso der Antrieb mit Elektromotoren – beides zeigt die Ratl reichlich. Bei der Kurz-Gruppe steht ein riesiger Bagger auf einem Abbruchberg und befüllt Maschinen – letztlich kommt sauber getrennt heraus, was für den Straßenbau wiederverwendet werden kann. Solches Recyclingmaterial sei zehn bis 20 Prozent günstiger als klassischer Mineralbeton, sagt Vertriebsleiter Weber.

Akku-Bohrer und batteriebetriebene Winkelschleifer kennt der Hobby-Handwerker. Dass es auch ein paar Nummern größer geht, zeigt Auszubildender Luca Ring auf der „Musterbaustelle Elektromobilität im Gala-Bau“: die Rüttelplatte, der Dumper, der Acht-Tonnen-Bagger – alle von Elektromotoren angetrieben. „Zum größten Teil stehen diese den dieselbetriebenen Maschinen in nichts nach“, sagt Ring.

Eine ganz andere Dimension in Sachen Elektromobilität stellt Stefan Siefken von der Eggersmann-Gruppe (Marienfeld) dem Ratl-Publikum vor: die riesigen Recycling-Maschinen des Herstellers können teils per Elektromotor von einem Einsatzort zum anderen fahren. Er zeigt auch auf eine Trommelsiebmaschine, die vor Ort beispielsweise mit Strom aus einer Photovoltaikanlage betrieben werden kann – der Wirkungsgrad sei sehr gut. Notfalls sei ein Stromgenerator an Bord.

Mit unseren Maschinen kann man mit einer Akkuladung den ganzen Tag arbeiten. Maurice Schreurs , Aussteller

Mehrgleisig fährt die JCB-Gruppe (Frechen), wie Maurice Schreurs erklärt: Diesel-, Elektro- und künftig auch Wasserstoffantrieb. Mit dem Elektrobagger sei man einer der ersten auf dem Markt gewesen; seit 2019 habe man davon 1.000 Stück verkauft. JBC-Maschinen seien alle so ausgelegt, dass „man mit einer Akkuladung den ganzen Tag arbeiten kann“.

Auf der Messe wird sogar asphaltiert

Die Ratl hat zwar auch im Messegebäude Aussteller, nennt sich aber nicht ohne Grund „Die Demonstrationsmesse“. Im Freien bietet sie daher fünf Demo-Flächen, samt Tribünenplätzen und Erläuterungen von Moderatorinnen und Moderatoren. Dort ist Action angesagt: „Holz/Biomasse“ und „Schrott/Metall“ gehören dazu. Und in auf der Musterbaustelle „Tief-/Straßenbau“ wird der Straßenbau – bis hin zum Asphaltieren – zur Show.

Die Ratl ist am Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag bis 16 Uhr. Zugang ist über den Messe-Haupteingang. Das Tagesticket kostet 20 Euro, ermäßigt zehn Euro. Kinder bis elf Jahren haben kostenfreien Zutritt.