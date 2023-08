Start der Tischtennis-Bundesliga

Mit frenetischen Fans im Rücken: ASV Grünwettersbach peilt Tischtennis-Play-offs an

In der Vorsaison war der ASV Grünwettersbach nah dran an den Play-offs. Dass es für den Tischtennis-Bundesligisten in der am Samstag beginnende Runde mit Platz vier klappt, muss alles passen.