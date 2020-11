Der ADAC ist bekannt als Helfer in der Not für Autofahrer. Die Mobilitäts-Experten haben aber noch viel mehr im Köcher für Autofahrer, Reisende oder einfach nur Entdecker.

Wenn man von den Gelben Engeln spricht, weiß jeder Autofahrer praktisch sofort Bescheid: Der ADAC kommt und hilft aus der Patsche. Sei es die leere Batterie am frühen Wintermorgen oder das Spielpaket für den Nachwuchs im Ferienstau. Der ADAC – Allgemeiner Deutsche Automobilclub – ist aber noch mehr, bundesweit und auch hier vor Ort in der Region.

Externer Inhalt von Youtube

Partner für Mobilität

Der ADAC Nordbaden ist Partner in allen Aspekten der persönlichen Mobilität. Die Experten beantworten Fragen, helfen bei Problemen aus und bringen Menschen sogar in den wohlverdienten Urlaub mit ihren Reisebüros. In der Region hat der ADAC Nordbaden fünf Geschäftsstellen, an denen alle Angebote wahrgenommen werden können.

Nordbadens ADAC Geschäftsstellen

In Karlsruhe, Bruchsal, Pforzheim, Mannheim und in Heidelberg stehen die Berater Kunden und Mitgliedern mit ihrem Service bereit. Derzeit unter Einhaltung der hygienischen Vorsichtsmaßnahmen und nach Corona auch wieder in gewohnter Nähe.

+1

Eines der beliebtesten Angebote beim ADAC ist das Fahrsicherheitstraining. Ganz gleich ob Fahranfänger mit wenig Fahrpraxis oder routinierte Straßenhelden - auf den tatsächlichen Ernstfall sind die wenigsten wirklich gut vorbereitet. Denn was tun, wenn sich das Fahrzeug plötzlich nicht mehr so verhält, wie gewohnt? Im Training beim ADAC Nordbaden lernen Autofahrer, in kritischen Verkehrssituationen richtig zu reagieren und die eigene Fahrzeugbeherrschung zu verbessern.

Und damit es auch in der Praxis sinnvoll ist, pilotieren Teilnehmer ihr eigenes Auto auf der Strecke. Da kommt man schnell an seine eigene Grenze und die des Fahrzeuges, bereitet aber auf knifflige Situationen vor. Noch nicht alle Weihnachtsgeschenke besorgt? Mit einem Gutschein für ein ADAC Sicherheitstraining verschenken Sie Sicherheit verbunden mit Spaß & Action. Sicherheitstrainings gibt es bereits ab 85 Euro.

Gadgets für die nächste Tour

In den Geschäftsstellen gibt’s Nützliches für Auto und Mobilität: Praktische Gadgets für die nächste Tour. Je nach Jahreszeit bietet der ADAC Nordbaden unterschiedliche Specials an, derzeit sind Schneeketten und praktisch Eiskratzer für freie Sicht besonders gefragt. Sobald die warme Jahreszeit ansteht, wechseln die Specials. Nützliches wie Reise- und Campingführer rücken in den Fokus, aber auch Reisegadgets wie der ziemlich praktische „Heat it“-Insektenheiler.

Auch die Reisebüros in den Geschäftsstellen sind in diesen Tagen gefragte Gesprächspartner, denn die ADAC-Experten wissen, was in diesen Zeiten bei einer Reiseplanung zu beachten ist. Wer noch unschlüssig ist, wo die Reise hingehen soll und spontan ein Ziel für den Frühling 2021 sucht, wird fündig im ADAC Reisebüro, telefonisch unter 0721 810 49 42 und auf adacreisen.de/karlsruhe .

Wohnmobil-Angebote in 18 Ländern

Seit Beginn der Coronapandemie erleben übrigens Wohnmobilreisen einen enormen Zulauf. Der ADAC versteht sich auf die Vermittlung der genau passenden Fahrzeuge – 50 Vermieter in 18 Ländern arbeiten mit den Experten aus Deutschland zusammen. So stehen insgesamt mehr als 250.000 Wohnmobile zur Vermietung bereit.

Ihre Reise mit dem ADAC Mehr Inspiration gibt’s auf www.adacreisen.de und regelmäßig im kostenlosen Newsletter, der unter adacreisen.de/newsletter abonniert werden kann. Um Inspiration und Ideen für Reisen in 2021 zu sammeln, empfehlen wir Ihnen unser kostenfreies Magazin „ADAC Urlaub“, welches 6x im Jahr erscheint. Alles Infos dazu finden Sie auf adac.de/nordbaden .