Wie konnte die NSDAP zu einer Massenpartei werden? Wie konnte aus einer jungen Demokratie ein Unrechtsregime werden? Was ist hier im Badischen in den Jahren von 1918 bis 1945 passiert? Mit diesen Fragen beschäftigt sich seit neun Jahren der Verein „Lernort Zivilcourage & Widerstand“ mit Sitz in Karlsruhe.

Ziel des Vereins ist es, auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Kislau zwischen Bad Schönborn und Kronau eine Erinnerungsstätte — einen Lernort — zu schaffen, an dem sich Menschen jeden Alters mit dem Aufstieg und dem Terror-Regime des Nationalsozialismus sowie mit den Unterschieden zwischen Demokratie und Diktatur auseinandersetzen können. Doch die Fördergelder hierfür sind noch nicht zusammen. Deswegen haben sich die Verantwortlichen überlegt, wie sie eine Ausstellung auf anderem Wege zugänglich machen können.

„Es musste eine Ausstellung zum Mitmachen sein, die transportabel ist und in einen Sprinter passt“, erklärt Projektleiterin Andrea Hoffend, wie die Idee für ein mobiles Geschichtslabor entstand. Im Rahmen des Bundesprogramms „Jugend erinnert“ wurde das Labor durch das hauptamtliche Team des Vereins entwickelt. Unter dem Titel „Wo fängt Unrecht an?“ soll es sich gezielt an Jugendliche und junge Erwachsene richten.