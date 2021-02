Mit Technik, Klimaschutz und Energiesparen hat sich Andreas Hintze schon immer befasst. Wenn er jetzt seinen leise surrenden, kleinen E-Zweisitzer auf kleinstem Raum wendet, das Klapprad im Kofferraum und Strom vom eigenen Solardach im „Tank“, dann stimmt das Fahrgefühl für den frisch pensionierten Karlsruher „Siemensianer“.

Gern wäre er auch mit purer Pedalkraft mobil. Aber das Haus des Ehepaars Hintze steht hoch oben am Geigersberg zwischen Durlach und Aue. „Das ist einfach nicht realistisch“, sagt der fitte Ruheständler.

Das Durlacher Paar ist mit seinem neu ausgerichteten urbanen Mobilitätskonzept in großer Gesellschaft. So viele Karlsruher wie noch nie fragen in diesen Monaten an, ob sich für sie der Einstieg in die E-Mobilität lohnt und wie es aussieht mit eigener Stromerzeugung aus Sonnenkraft.