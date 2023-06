Motorradfahrer in Karlsruhe lebensgefährlich verletzt

Bei einem Motorradunfall ist ein 77-jähriger am Donnerstag in Karlsruhe schwer verletzt worden.

Ein 77-jähriger Kraftradfahrer ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der Südtangente in Karlsruhe schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 15.20 Uhr in Richtung Pfalz im Baustellenbereich vor dem Edeltrudtunnel, als er aus Unachtsamkeit nach links in Richtung der Mittelplanke geriet.

In der Folge fiel der Motorradfahrer und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Der 77-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro.