Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei in Karlsruhe

Ein Motorradfahrer hat sich am Dienstagmittag einer Polizeikontrolle entzogen und flüchtete anschließend. Nachdem er weitere Verkehrsverstöße begangen hatte konnte er schließlich festgenommen werden.

Ein 24-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagmittag in der Gartenstadt in Karlsruhe eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, stand der Kraftradfahrer unter Drogen.

Gegen 14.15 Uhr bemerkte eine Motorradstreife der Polizei einen Kraftradfahrer, der auf der Brauerstraße mit überhöhter Geschwindigkeit an einer Fahrzeugkolonne vorbeifuhr. Mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn versuchte der Motorradpolizist daraufhin, zu dem verdächtigen aufzuschließen. Dieser beschleunigte daraufhin sein Fahrzeug und überfuhr mit einer Geschwindigkeit von über 100km/h mehrere rote Ampeln.

Beim Einbiegen in die Gartenstraße kollidierte der Beschuldigte beinahe mit einer Fußgängerin. Im weiteren Verlauf der Gartenstraße kam der tatverdächtige Motorradfahrer abrupt zum Stehen, was die verfolgende Polizeistreife zum Aufschließen nutzen konnte.

Unvermittelt soll der 24-Jährige seitlich zum Tritt nach dem Polizeibeamten angesetzt haben, in dessen Folge beide Kradfahrer zu Fall kamen. Als der Verdächtige dann zu Fuß erneut zur Flucht ansetzte, gelang es dem Polizeibeamten unter Androhung und Anwendung unmittelbaren Zwangs, den Mann zu überwältigen und mit Handschließen zu fixieren.

Wenig später erreichten weitere Streifenbesatzungen den Festnahmeort und eilten ihrem Kollegen zu Hilfe. Bei der Personenkontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf Drogenkonsum und ein Drogenvortest verlief positiv auf THC-Konsum.

Zeugen gesucht: (07 21) 94 48 40