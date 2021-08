Die Polizei hat etwa 200 Motorradfahrer daran gehindert, in die Karlsruher Innenstadt zu fahren. Die Motorradfahrer waren einem Aufruf zu einem „Sunday Night Ride“ in den sozialen Medien gefolgt .

Zwei Motorradgruppen hatten zu einem „Sunday Night Ride“ nach Karlsruhe aufgerufen. Das wurde nach Angaben der Polizei am Sonntagabend bekannt.

Die Polizei entdeckte gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Beiertheim-Bulach etwa 200 Motorradfahrer. Die Motorradfahrer setzten sich dann in Bewegung und fuhren in Kleingruppen über die Bundesstraße 36 zur Neuen Messe, weiter über die Landesstraße 566 zum Kiesdreieck und zurück nach Karlsruhe.

Die Polizei hinderte sie daran, in die Innenstadt zu fahren. Sie kontrollierten mehrere Motorradfahrer. Die Kleingruppen lösten sich anschließend auf. 20 Streifenwagen waren im Einsatz, darunter vier Besatzungen des Polizeipräsidiums Offenburg.