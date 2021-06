Müllwerker Roland Lauer leert seit 25 Jahren Restmüll-Tonnen: „Ich schreibe ständig Zettel“

Zielstrebig geht Roland Lauer auf die vier Tonnen zu. Noch stehen sie in dem Gang, den zwei Gebäude bilden. Er greift rechts und links gleichzeitig zu und zieht die beiden Tonnen zum Straßenrand in Karlsruhe-Durlach. Dann noch eine und noch eine.

Lauer bleibt stehen. Sein Blick wandert an der Hauswand entlang. „Ach, die habe ich gesucht“, sagt er. Lauer greift sich Nummer Fünf, die versteckt unter dem schützenden Vorschlag steht.

Über 400 Tonnen leert der Müllwerker an einem Tag

In den Tonnen, die Lauer einsammelt, ist Restmüll. Wertstoff, Biomüll und Papier holen andere Teams ab. Seit rund 25 Jahren ist der 59-Jährige im Amt für Abfallwirtschaft der Stadt Karlsruhe als Müllwerker tätig. Als er angefangen hat, gab es nur eine Tonne für jede Art von Abfall.

313 Haushaltstonnen und 100 Großbehälter leeren sein Team und er an diesem Freitagmorgen. „Das ist körperliche Arbeit“, betont er. Die falle leichter, wenn man Spaß dabei habe, ist er überzeugt. Er blickt in die Runde und versichert sich, dass auch alle mit Freude dabei sind. Aber die Arbeit müsse gemacht werden, da wird Lauer plötzlich ernst. Wenn etwas nicht funktioniere, sage er das direkt. „Es steht und fällt mit der Mannschaft“, so Lauer. Als Vorarbeiter trägt er die Verantwortung für das vierköpfige Team.

Kreativ war ich schon immer. Künstlerisch zu arbeiten, beruhigt. Roland Lauer, Müllwerker und gießt in seiner Freizeit kleine Figuren

Früher hat Lauer auf dem Bau gearbeitet. Über Monate erhielt er kein Gehalt. Eine Alternative musste her. „Ich habe schließlich eine Familie.“ Zu den zwei Kindern sind mittlerweile zwei Enkelkinder hinzugekommen. Als er das erzählt, das strahlt sein Gesicht wieder. Auf Zeit mit diesen freut er sich besonders, wenn in wenigen Jahren der Ruhestand eintritt.

Seine Hobbys sollen dann auch nicht mehr zu kurz kommen: Lauer baut kleine Modelle, etwa von Motorrädern, und gießt Metallfiguren. „Kreativ war ich schon immer“, sagt er. Während er auf dem Gehweg weiter eilt, hebt er die beiden sicher in Handschuhen verpackten Hände an. „Künstlerisch zu arbeiten, beruhigt“, sagt er, legt den Kopf schief und lächelt.

Zwischen 60 und 80 Kilo wiegt so eine Tonne schon. Roland Lauer, Müllwerker seit 25 Jahren

An einem Arbeitstag müssen die Hände von Lauer viel leisten. „Zwischen 60 und 80 Kilo wiegt so eine Tonne schon“, sagt er und zieht aus einem Hinterhof die nächste hervor. Ihr Gewicht hat keinen Einfluss auf das Tempo, in dem er sie zum Straßenrand bringt. Grundsätzlich bleibt LeTreppenstufen seien schwierig.

Aber auch nach besonders langen Wegen wisse man, was man geschafft habe. In der nächsten Wohnanlage marschiert Lauer einmal um das Gebäude. Unterwegs greift er sich die nächste Tonne. Dass diese schwer ist, merkt man Angekommen in der Querstraße, stellt er die Tonne am Straßenrand ab und winkt zum Weitergehen. Kurz darauf biegt das Müllauto in die Straße ein, seine Kollegen entleeren die Tonne.

Für seine Routen braucht Lauer keinen Plan mehr

Da ist Lauer bereits an einigen Adressen vorbeigegangen. „Die kommen nach“, sagt er ohne Zurückzublicken. Einen Plan, an welchem Haus er wo die Tonne abholen muss, braucht er nicht. Seine Routen kann Lauer längst auswendig. Jeden Tag eine andere. „Eine Tour muss man überall anfangen und trotzdem beenden können“, erklärt er.

Schon packt Lauer eine weiter, diesmal wesentlich größere Tonne an. Der Deckel ist nicht geschlossen, eine Mülltüte hängt halb heraus. „Sowas ärgert mich“, sagt er, wirft die blaue Tüte tiefer hinein und schließt den Deckel. „Ich verstehe nicht, dass man den Abfall nicht richtig einwerfen kann.“ Mit offenem Deckel kann nicht jedes Fahrzeug die Tonne entleeren.

Am Gewicht merkt man schnell, wenn da nicht nur Restmüll drin ist. Roland Lauer, Müllwerker seit 25 Jahren

Doch auch der Inhalt mancher Tonnen erschreckt Lauer. „Am Gewicht merkt man schnell, wenn da nicht nur Restmüll drin ist“, sagt er. Manch ein Bürger verstecke etwa Bauschutt, die Tonne lasse sich kaum mehr bewegen - weder von ihm, noch vom Hebel am Fahrzeug. „Dann schreibe ich einen Zettel und der Müll bleibt stehen.“

Lauer macht Bewohner auf falschen Inhalt aufmerksam

Lauer schüttelt den Kopf. „Wenn der Deckel aufsteht und der Elektroschrott schon rausschaut, machen wir dasselbe“, ergänzt er. „Und ich schreibe ständig Zettel.“ Er sieht seine Aufgabe auch darin, aufzuklären. „Mülltrennung ist wichtig. Ich bitte dann auch mal Bewohner, die Tonne beim nächsten Mal ordnungsgemäß zu füllen“, sagt er.

„Es wurde früher schon alles reingeschmissen“, kritisiert Lauer. Rücksichtlos seien viele auch, wenn ihnen das Müllfahrzeug entgegenkomme oder sie kurz warten müssten. „Für mich ist es ein großes Lob, wenn sich mal jemand bedankt, dass es uns gibt.“ In manchen Vierteln führe er richtig nette Gespräche auf der Straße.

Unsere größten Fans sind kleine Kinder. Roland Lauer, Müllwerker, Vater zweier Kinder und zweifach Opa

„Unsere größten Fans sind kleine Kinder“, sagt Lauer und strahlt. Während er erzählt, bleibt er sogar kurz stehen: „In der Weihnachtszeit kam eine Mutter vor das Haus und hat mir ein Bild überreicht. Ihr Kind hat die Müllabfuhr gemalt“, erinnert er sich.

„Da geht einem das Herz auf“, beendet Lauer und eilt wieder los zur nächsten Tonne. Lustig finde er auch, wenn sich Kinder im Vorbeigehen die Nase zuhielten. „Dann muss ich ihnen schon auch sagen, dass das ihr Müll ist, der da so riecht.“