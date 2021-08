„Inferno“ steht auf der Rückseite des Gemäldes, das an der Außenwand einer großen Lagerhalle in Karlsruhe lehnt. Dargestellt ist auf der Vorderseite ein Bombenangriff auf den rheinland-pfälzischen Ort Ahrweiler.

Dass dieses Bild nun in Karlsruhe lagert, liegt an einer ganz anderen Zerstörung des Orts: Es ist eines von zahlreichen schwer beschädigten Gemälden aus dem Hochwasser-Katastrophengebiet, bei denen hiesige Museumsfachleute nach besten Kräften versuchen, zu retten, was noch zu retten ist.

Eigentlich ist die Halle in Knielingen ein Außenlager des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM). Auf rund 3.000 Quadratmetern sind dort Baumaterialien, Leerverpackungen von Ausstellungsstücken und sogar etliche Kunstinstallationen deponiert. Seit einigen Tagen ist der vorderste Hallenteil eine Art Lazarett für regionales Kulturerbe: rund 40 Gemälde und einige hundert Druckgrafiken aus dem Stadtmuseum Ahrweiler.