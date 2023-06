„Kunst an der Plakatwand“

Das Mumuvitch Disko Orkestar besteht aus zehn musikalischen Charakteren, die sich nach eigenen Angaben „lieben, streiten, ergänzen, abstoßen“. Die deutsche Band ist am Sonntag zu Gast in Karlsruhe bei „Little Big Wonders – jazzige Großformationen mit Haltung“. Das ist eine Konzertreihe von Jazzclub und Tollhaus, in der größere Gruppen vorgestellt werden, die durch innovative Konzepte und engagierte Projekte Furore machen.

Das steht an: Das Tollhaus präsentiert gemeinsam mit dem Jazzclub Karlsruhe und Kunst an der Plakatwand eine Band, die seit mehr als 15 Jahren Festivalbühnen und Clubs in einen musikalischen Rauschzustand versetzt. Die Musik des Mumuvitch Disko Orkestar steht für Menschlichkeit, Toleranz und Begegnung. Die Band setzt nach eigenen Angaben ein klares Zeichen gegen jede Form von Ausgrenzung, Rassismus und Gewalt.

Das erwartet das Publikum: Mit der Band driftet der Besucher durch eine Welt voller Gegensätze – „zwischen Ironie und bitterem Ernst, Kopfkino, Meditation und Synapsencrash“, so die Musiker über ihre Auftritte. Der Veranstalter verspricht den Besuchern am Sonntag,18. Juni (20 Uhr), Spielfreude und musikalischen Wahnsinn.

Darauf kann man sich freuen: Die Live-Shows sind stets Spektakel und Tanzfest zugleich. Die Musik bewegt sich zwischen Balkan, Worldmusic, Hip-Hop, Punkrock, Electro und Ska.

Weitere Infos: Der Eintritt kostet 17,50 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Mitglieder zahlen 14 Euro. Den vollständigen Zeitplan und aktuelle Informationen gibt es auf www.tollhaus.de. Telefon: (0721) 96 40 50