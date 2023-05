Das lange Pfingstwochenende steht in den Startlöchern und wird vor allem eins: musikalisch. In Karlsruhe feiert „Jazz“ die Uraufführung, in Baden-Baden starten die Pfingstfestspiele und in Pforzheim stellt sich der Extrachor vor.

Ob Klassik, Jazz, Blues oder Rock, die Möglichkeiten von Donnerstag bis Montag lassen kaum Wünsche offen.

Wir stellen die interessantesten Veranstaltungen in der Region vor.

Hoepfner Burgfest Karlsruhe kehrt nach drei Jahren zurück

Lange mussten die Fans auf die Rückkehr des Hoepfner Burgfests in der Karlsruhe Oststadt warten. Nun ist das beliebte Festwochenende wieder da.

Mit leicht verändertem Konzept: Im Gegensatz zu früher beginnt das Fest auf dem Gelände der Brauerei, Haid-und-Neu-Straße 18, bereits am Donnerstagabend, 25. Mai, und endet am Pfingstsonntag, 28. Mai. Zu sehen sind unter anderem Amy Sue & Friends am Samstag um 20 Uhr sowie am Sonntag um 19.30 Uhr die Seán Treacy Band.

Geöffnet ist am Donnerstag ab 18 Uhr, am Freitag, 26. Mai, ab 16 Uhr, am Samstag, 27. Mai, ab 11.30 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr bis jeweils Mitternacht.

Infos: www.hoepfner.de/events.

Staatstheater Karlsruhe zeigt Uraufführung von „Jazz“

Jazz und Ballett? Das klingt erst einmal nach sehr unterschiedlichen Disziplinen. Wie seelenverwandt die beiden Welten wirklich sind, will das Badische Staatstheater Karlsruhe mit dem Ballettabend „Jazz“ zeigen, der am Sonntag, 28. Mai, im Großen Haus des Staatstheaters, Hermann-Levi-Platz 1, uraufgeführt wird.

Auf der Bühne stehen neben den Tänzerinnen und Tänzern des Staatsballetts Komponist und Jazztrompeter Thomas Siffling gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen.

Tickets für die Premiere unter www.staatstheater.karlsruhe.de.

Festspielhaus Baden-Baden lädt zu den Pfingstfestspielen

Es ist wieder soweit: Das Festspielhaus Baden-Baden, Beim Alten Bahnhof 2, startet am langen Wochenende in seine Pfingstfestspiele. Im Zentrum des zweiwöchigen Festivals steht in diesem Jahr Richard Wagner, so bei zwei Konzerten des SWR Symphonieorchesters unter Dirigent Teodor Currentzis am Samstag, 27. Mai, um 18 Uhr sowie am Sonntag, 28. Mai, um 17 Uhr.

Für das erste Kammermusik-Konzert der Pfingstfestspiele am Montag, 29. Mai, um 16 Uhr haben sich die Musiker des SWR Symphonieorchesters den Pianisten Alexei Volodin eingeladen. Gemeinsam spielen sie im Theater Baden-Baden, Goetheplatz 1, unter anderem ein Werk von Gustav Mahler.

Tickets unter www.festspielhaus.de.

Samantha Fish besucht das Karlsruher Tollhaus

Sie versteht sich nicht als traditionelle Bluesmusikerin, doch der Blues bedeutet ihr alles. Die aus Kansas City stammende Musikerin Samantha Fish stattet – zwei Jahre später als geplant – dem Karlsruher Tollhaus, Alter Schlachthof 35, einen Besuch ab und zeigt ihre Interpretation des klassischen, afroamerikanischen Blues.

Gemeinsam mit ihr auf der Bühne steht Jesse Dayton, der schon mit Größen wie Johnny Cash oder Willie Nelson zusammenarbeitete und sich mit ihr durch die Songs rockt.

Karten unter www.tollhaus.de.

Extrachor präsentiert sich im Theater Pforzheim

Seit 40 Jahren unterstützen die Sängerinnen und Sänger des Extrachors den professionellen Chor des Theaters Pforzheim in Opern, Operetten und Musicals. Zeit, dass der Chor auch einmal im Vordergrund steht.

Am Sonntag, 28. Mai, präsentiert der Extrachor sein langjähriges Bestehen in einem Jubiläumskonzert. Zu hören gibt es Highlights aus Oper, Musical und Film. Start der Veranstaltung ist um 15 Uhr.

Tickets gibt es unter www.theater-pforzheim.de.

Philharmonie Baden-Baden spielt im Kurhaus Baden-Baden

Zwei Konzerte bietet die Philharmonie Baden-Baden an diesem Wochenende im Rahmen ihres Klassiksommers. Im Weinbrennersalon oder – je nach Wetter – im Konzertpavillon vor dem Kurhaus Baden-Baden spielen die Musikerinnen und Musiker am Freitag, 26. Mai, ab 20.15 Uhr Stücke unter dem Motto „Nördliche Brise“.

Am Samstag, 27. Mai, ebenfalls um 20.15 Uhr, lautet das Motto „España“. Der Dirigent ist jeweils Reto Schärli.

Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

Schwarzwald Musikfestival zu Gast in Pforzheim

Von Ettlingen im Norden bis St. Blasien im Süden, von Hinterzarten im Westen bis Oberndorf im Osten – das Schwarzwald Musikfestival bietet Konzerte an Spielorten im ganzen Schwarzwald.

Am Sonntag, 28. Mai, gibt es im Rahmen des Festivals im Pforzheimer Kulturhaus Osterfeld, Osterfeldstraße 12, das „Concerto Funebre – Streicherklänge“ zu hören. Ab 19 Uhr spielen dort das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim mit dem Soloviolinisten Seiji Okamoto Werke von Mendelssohn, Hartmann und Tschaikowsky.

Tickets gibt es unter www.schwarzwald-musikfestival.de.

Nachtkonzert in der Christuskirche Karlsruhe

Absolute Klassiker sind am Sonntag, 28. Mai, um 21 Uhr bei einem Nachtkonzert der Badischen Staatskapelle, dem Hausorchester des Badischen Staatstheaters, in der Christuskirche am Mühlburger Tor in Karlsruhe zu hören.

In der besonderen Kirchenatmosphäre werden dann Mozarts Es-Dur-Sinfonie und Schuberts „Unvollendete“ eine besondere Wirkung entfalten.

Karten unter www.staatstheater.karlsruhe.de.