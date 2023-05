Die Kriminalpolizei hat nach langwierigen Ermittlungen am Dienstagmorgen ein Geschwisterpaar – eine 43-jährige Frau und einen 40 Jahre alten Mann – festgenommen, weil sie mit Drogen gehandelt haben sollen.

Ihnen wird vorgeworfen, im Raum Karlsruhe unerlaubt mit Marihuana im hohen zweistelligen Kilogrammbereich Handel getrieben zu haben, wie es in einer Mitteilung von Mittwoch hieß.

Vorausgegangen waren Wohnungsdurchsuchungen bei den Tatverdächtigen im Jahr 2021. Umfangreiche Auswertungen der über verschlüsselte Mobiltelefone – sogenannte Kryptohandys – abgewickelten Kommunikation erhärteten den Verdacht, dass die Festgenommenen Marihuana im Wert von über einer Viertelmillion Euro erworben und weiterverkauft haben.

Die Festnahmen erfolgten in Karlsruhe und Bietigheim an den Wohn- und Arbeitsstellen der Beschuldigten. Die Geschwister wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.

Während der Richter den gegen den 40-Jährigen erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte, wurde der gegen die 43 Jahre alte Schwester erlassene Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.