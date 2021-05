Mythen und Geheimnisse: Filmteam dreht für ZDF-Serie in Karlsruhe

Bernd Hettlage ist in Karlsruhe geboren und in Bad Herrenalb aufgewachsen. Nach dem Abitur in Ettlingen zog er zurück nach Karlsruhe. Er studierte Politik und Geschichte in Stuttgart. Mehrere Jahre lang arbeitete er als Journalist. In Mainz hospitierte er und arbeitete anschließend mehrere Jahre als Redakteur in Berlin. Vor sechs Jahren veröffentlichte Hettlage einen Thriller über seine Heimatstadt, in dem er sich schon mit den Mythen rund um Karlsruhe beschäftigt. Seit 2013 verfasst er in Berlin Filmbeschreibungen für Gehörlose.