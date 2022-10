Fern- und Regionalverkehr

Nach Bahnstörung fallen auch Verbindungen nach Mannheim, Karlsruhe und Stuttgart aus

Eine Störung bei der Deutschen Bahn legte am Samstagmorgen den Bahnverkehr in Norddeutschland lahm. Unzählige Reisende strandeten an Bahnhöfen. Nun fallen auch Züge nach Karlsruhe aus.