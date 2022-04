500.000 Euro Sachschaden

Nach Beschädigung von etwa 260 Fahrzeugen in Karlsruhe: Mutmaßlicher Täter stellt sich

Ein 28-Jähriger soll am Wochenende in der Karlsruher Innenstadt einen Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro an Fahrzeugen verursacht haben. Der mutmaßliche Täter zerkratzte diese oder beschädigte sie auf andere Weise.