Wann und wie können Geschäfte nach dem Lockdown wieder öffnen? Die Einzelhändler in der Region verlangen von der Politik konkrete Konzepte statt eine Fortschreibung der Perspektivlosigkeit.

Unter den Einzelhändlern in der Region herrscht Ratlosigkeit, nachdem sich Bund und Länder am Mittwoch dazu entschieden haben, die Corona-Einschränkungen zu verlängern. Kurzfristige Lockerungen hatten sie nicht erwartet, doch zumindest eine Perspektive für den Ausstieg aus dem Lockdown. Für viele Unternehmen wird die finanzielle Durststrecke nun gefährlich.

„Der Frust ist erheblich, wir fühlen uns alleingelassen“, sagt Thorsten Herz, Geschäftsführer der Modehäuser Jost.

Das Unternehmen mit Standorten in Grünstadt, Frankenthal, Worms, Landau und Bruchsal habe in den vergangenen 30 Jahren konstant Gewinn gemacht. 2020 werde das erste Jahr mit Verlust. „Und der geht in die Millionen“, schätzt Herz.