Nach den Corona-Lockerungen fahren die Fernbusse in Karlsruhe wieder

Betrieb läuft wieder an

Gökhan bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Wann der Bus losfahre, will der sichtlich alkoholisierte Fahrgast mit der Sonnenbrille nun schon zum wiederholten Mal von ihm wissen. „9.25 Uhr“, sagt Gökhan und guckt dann wieder angelegentlich auf sein Handy. Der Mann mit der Sonnenbrille zieht weiter, ohne festes Ziel, wankt beim Gehen.

Gökhan ist der Fahrer des Flixbusses, der am Morgen mit laufendem Motor hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof steht. In ein paar Minuten geht es weiter, die Gepäckklappe ist geöffnet. Immer mal wieder sei ein Fahrgast betrunken, sagt Gökhan. Seit 2018 fährt er Menschen in den markanten grünen Bussen quer durch Europa. „Richtig schlecht ist zum Glück noch keinem geworden“, sagt er grinsend.

Die Busse standen wegen der Pandemie still