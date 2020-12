Die Gerüchteküche kochte während des OB-Wahlkampfs in der Stadt Karlsruhe. Sven Weigt unterstützt jedoch Landrat Christoph Schnaudigel, ohne eigene Ambitionen zu erwähnen. Im Gremium rechnet man mit einer dritten Amtszeit.

Die Oberbürgermeister-Wahl in Karlsruhe wurde von Spekulation begleitet, die in der Kreispolitik ihren Ursprung nehmen. Immer wieder ging es bei CDU-Kandidat Sven Weigt um Ambitionen, die über das Amt in der Stadt Karlsruhe hinausgehen.

Im Jahr 2023 wird im Landkreis Karlsruhe der Landrat gewählt. Es wäre die dritte Amtszeit für Weigts Parteikollegen Christoph Schnaudigel, wenn dieser erneut erfolgreich antritt.