Die Polizei Karlsruhe hat nach einem Einbruch in einen Dönerladen in der Ostendstraße am frühen Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Dies geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und der Polizei hervor.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe werden die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren im Laufe des Mittwochs dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Die Verdächtigen schlugen eine Glasscheibe des Geschäfts mit einem Gegenstand ein. Daraufhin drangen sie in den Verkaufsraum ein. Im Inneren durchwühlten sie dann die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie eine Kasse.

Aufmerksame Anwohnerin verständigte Karlsruher Polizei

Eine Anwohnerin wurde gegen 4.50 Uhr auf den Einbruch aufmerksam und verständigte die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie zwei Personen auf dem Fahrrad flüchteten. Bei der Fahndung mit mehreren Streifenwagen unterzogen Polizeibeamte die Verdächtigen im Karlsruher Citypark einer Kontrolle und nahmen sie vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung der Festgenommenen stellten die Polizeibeamten mutmaßliches Diebesgut sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

Die Höhe des Sach- und Diebstahlschadens ist unbekannt. Zur Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

Verdächtige für einen weiteren Einbruch verantwortlich?

Die weiteren Ermittlungen werden beim Haus des Jugendrechts geführt. Unter anderem prüfen die Ermittler, ob die Tatverdächtigen auch für einen weiteren Einbruch in ein nebenan gelegenes Tattoo-Studio in Betracht kommen.

Unbekannte hatten dort in der Nacht ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und unter anderem Bargeld entwendet.