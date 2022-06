Nach Einbruch in Karlsruher Doppelhaushälfte: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in eine Doppelhaushälfte in Karlsruhe eingebrochen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in eine Doppelhaushälfte in der Freiburger Straße in Karlsruhe eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter über eine Terrassentür in das Haus.

In der Zeit zwischen Freitagabend gegen 19 Uhr und Montagnachmittag gegen 16 Uhr nutzten Einbrecher wohl die Abwesenheit der Bewohner und brachen in eine Doppelhaushälfte ein. Dort durchwühlten sie in mehreren Räumen einige Schränke. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Zeugen berichteten von zwei Männern, die sich in verdächtiger Weise am Sonntag gegen 11 Uhr in der Freiburger Straße aufgehalten haben. Beide werden als etwa 175 cm groß und mit südeuropäischer Erscheinung beschrieben. Sie hätten blaugraue T-Shirts und ¾ - „Cargo-Hosen“ getragen.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer (0 72 1) 6 66 55 55.