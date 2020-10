Fahndungserfolg in Karlsruhe: Zwei Verdächtige nach tödlicher Attacke in der Nordstadt gefasst

Fahndungserfolg der Karlsruher Polizei: Im Fall der Tötung eines 24 Jahre alten Mannes in der Nordstadt sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Die beiden Männer sind 22 und 19 Jahre alt - einer wurde in Italien gefasst.

Ein 24-Jähriger war am 7. Juli nach einem Streit in der Hardtwaldsiedlung in der Gasse neben einem ehemaligen Supermarkt von Anwohnern schwer verletzt aufgefunden worden. Das Opfer starb später im Krankenhaus. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Karlsruher Polizei stand der Getötete in Kontakt mit der Drogenszene.

Erste Festnahme schon eine Woche nach der Tat

Bereits sechs Tage nach der Tat - also Mitte Juli - nahm die Polizei ein 19-Jährigen fest. Aus ermittlungstaktischen Gründen ging die Polizei mit dieser Nachricht jedoch nicht an die Öffentlichkeit. Laut einem Polizeisprecher nahmen die Beamten den Mann fest, als er seine Wohnung im Karlsruher Stadtgebiet verlassen wollte. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. Zur Tat hat er sich laut Polizei bislang nicht geäußert. Seinem mutmaßlichen 22-jährigen Mittäter war nach der Tat zunächst die Flucht nach Frankreich gelungen. Einige Tage später setzte er sich den Erkenntnissen zufolge nach Italien ab. In Neapel wurde er am Freitag, 2. Oktober, festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat seine Auslieferung beantragt.

Auf die Spur der beiden Männer kam die Polizei aufgrund einer Vorbeziehung zu dem Opfer. Sie sind bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten, auch wegen Drogendelikten. Sie sollen seit längerem in Karlsruhe ansässig gewesen sein.