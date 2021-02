Karlsruhe

Nach Körperverletzung in Karlsruher Straßenbahn sucht Polizei älteren Geschädigten

Ein alkoholisierter 43 Jahre alter Mann gab sich am Samstag gegen 12.40 Uhr in einer Bahn der Linie 1 zwischen dem Kronen- und Marktplatz in Karlsruhe aggressiv. Er wollte einen älteren Fahrgast schlagen.