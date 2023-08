Saisonstart im Bezirk Karlsruhe

Nach zwei vergeblichen Aufstiegs-Anläufen: Kreisliga-Fußballer der Fvgg Weingarten stapeln tief

Die Fußballer der Kreisliga Karlsruhe starten an diesem Wochenende in die neue Saison. In den vergangenen zwei Jahren scheiterte die Fvgg Weingarten denkbar knapp am Aufstieg. Aller guten Dinge sind aber wohl nicht drei.