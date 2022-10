Nachhaltige Produktion: Karlsruher Betriebe zeigen wie es geht

Was ist ein Balkonmodul? Ein Balkonmodul ist eine flexible Mini-Solaranlage für Balkon und Terrasse; Mit Balkonmodulen kann man auch ohne eigenes Dach selbst Sonnenstrom erzeugen; die Module können ganz einfach auf der Terrasse aufgestellt oder an der Balkonbrüstung montiert werden

Wie funktioniert ein Balkonmodul? Ein Balkonmodul erzeugt aus Sonnenlicht elektrischen Strom, den ein Wechselrichter in „Haushaltsstrom“ umwandelt; dieser Solarstrom fließt in die Steckdose am Balkon und von dort zu Kühlschrank, Waschmaschine und anderen Elektrogeräten, die in der Wohnung eingestöpselt sind; dann zählt der Stromzähler langsamer und es wird weniger Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen