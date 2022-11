Zirkus in Karlsruhe, Folk in Ettlingen: Das Wochenende entführt in andere Welten

Ein Tag im Zeichen der Zauberei, eine Premiere von Bedeutung und ganz schön tierisch wird es auch noch. Welche Veranstaltungen an diesem zweiten November-Wochenende in der Region einen Besuch lohnen.

Das Wochenende bietet einmal mehr viel Auswahl für jeden Geschmack.

Wir stellen ein paar der herausragendsten Veranstaltungen vor.

Herbstfestspiele starten im Festspielhaus Baden-Baden

Dort, wo einst der Orient-Express in den alten Baden-Badener Bahnhof einfuhr, verschreiben sich ab diesem Wochenende neun Tage lang die Dirigenten Thomas Hengelbrock und Teodor Currentzis den zentralen Werken des europäischen Musiktheaters. „La Grande Gare“ lautet der Titel der diesjährigen Herbstfestspiele des Festspielhauses Baden-Baden.

Zu hören ist am Freitag, 11. November, um 20 Uhr sowie am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr die Oper „Cavalleria Rusticana“ als konzertante Aufführung. Am Samstag, 12. November, spielt um 18 Uhr das Balthasar-Neumann-Ensemble Hector Berlioz’ „Symphonie fantastique“.

Zudem gibt es am Samstag um 14 Uhr ein kostenloses Abschlusskonzert des deutsch-französischen Sing-Fests. Tickets für die Aufführungen unter www.festspielhaus.de.

Festival „Zeit für Zirkus“ im Tollhaus Karlsruhe

2019 gründete das französische Netzwerk Territoires de Cirque das Festival „La Nuit du Cirque“, das in jedem Jahr auch in Deutschland stattfindet. Das Karlsruher Tollhaus auf dem Alten Schlachthofgelände ist unter dem Motto „Zeit für Zirkus“ mit gleich drei Veranstaltungen dabei. Am Freitag, 11. November, zelebriert die Schauspielerin und Sängerin Meret Becker mit ihrer Band The Tiny Teeth ab 20 Uhr eine Collage aus musikalischen Bildern und surrealen Liedern, die von Reisenden erzählen.

Am Samstag, 12. November, erzählen die Brüder Max & Julian Blum ab 20 Uhr im Programm „Kaay“ mit Livemusik und Mitteln des Zirkus eine Geschichte zum Thema Familie.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung muss jedoch über www.tollhaus.de erfolgen. Dort gibt es auch die Tickets für Meret Becker und die dritte Veranstaltung im Rahmen von „Zeit für Zirkus“: Das Stück „Mule“ der zwei Akrobatinnen der Compagnie A Sens Unique ist schon ab sechs Jahren.

Congress Centrum Pforzheim lädt zur zweiten Nacht der Magie

Eigentlich dauert die „2. Pforzheimer Nacht der Magie“ einen ganzen Tag. Denn das magische Groß-Event, das am Samstag, 12. November, im Congress Centrum Pforzheim (CCP), Am Waisenhausplatz 1, stattfindet, hat zwei Teile: Ab 14.30 Uhr präsentieren bei einer Familien-Gala neun Zauberer verschiedener Sparten ihr Können.

Um 19.30 Uhr gibt es bei einer Charity-Gala gleich elf Zauberkünstler zu sehen. Gezaubert wird mittags und abends auch im Foyer des CCP. Tickets für die Benefiz-Veranstaltungen unter nachtdermagie.de.

„Tierisch Gut“ startet in Karlsruhe

Am Samstag, 12., und Sonntag, 13. November, lockt die neueste Ausgabe der Haustiermesse „Tierisch gut“ in die Hallen der Messe Karlsruhe in Rheinstetten. Rund 190 Aussteller präsentieren dort ihr Angebot an Futter- und Pflegemitteln, Dienstleistungen, Accessoires und Zubehör.

Dazu gibt es ein großes Show- und Rahmenprogramm für alle Hunde- und Katzenfans, zu dem auch die Rassehunde-Ausstellung des Landesverbands Baden-Württemberg für Hundewesen gehört. Sie findet in Halle 2 und 3 statt. Hundebesitzer dürfen ihre Vierbeiner außerdem auf die Messe mitbringen, sofern diese an der Leine geführt werden und ihren Impfausweis mit aktueller Tollwutimpfung dabei haben.

Geöffnet ist die Messe täglich von 9 bis 18 Uhr. Infos unter www.tierischgut-karlsruhe.de.

Ettlingen feiert seine 13. Folknacht

Nicht nur zuhören, sondern auch ordentlich abtanzen kann man am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr bei der 13. Ettlinger Folknacht in der Stadthalle, Friedrichstraße 14.

Zu Gast sind Deitsch aus Deutschland, Cadène aus Zentralfrankfreich und Eben aus der Bretagne. Wer vorab Lust hat, Folk-Tanzschritte zu erlernen, kann das beim Anfängerkurs am Vortag, 11. November, von 19 bis 21 Uhr ebenfalls in der Stadthalle tun. Tickets und Infos unter www.reservix.de oder (07243) 101333.

Premiere „Kunst“ von Yasmina Reza im Theater-Baden-Baden

Um drei Männer, die an die Grenzen ihrer Freundschaft geraten, geht es in „Kunst“, einer französischen Komödie von Yasmina Reza.

Das mehrfach ausgezeichnete und in über 40 Sprachen übersetzte Stück feiert am Samstag, 12. November, um 20 Uhr im Theater Baden-Baden Premiere und ist auch am Sonntag um 19 Uhr zu sehen. Tickets gibt es unter www.theater-baden-baden.de.