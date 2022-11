Am Mittwochmorgen brauchten Autofahrer auf der A5 in Richtung Karlsruhe viel Geduld. Mehrere Unfälle verursachten Fahrbahnsperrungen - und damit letztendlich einen Mega-Stau.

Bei starkem Regen, wie es ihn am Mittwochmorgen rund um Karlsruhe gab, sollten Autofahrer ihre Geschwindigkeit anpassen, rät ein Sprecher der Karlsruher Polizei. Auf der A5 könnte dies in einigen Fällen nicht passiert sein. Dort haben mehrere Unfälle zu einem kilometerlangen Stau im Berufsverkehr geführt.

Wie die Karlsruher Polizei auf Anfrage berichtet, ereignete sich der erste Unfall bereits um 6.17 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Süd, kurz vor dem Karlsruher Dreieck. Die Polizei spricht von einem „Standardunfall“, Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Um 7.12 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall, diesmal auf der Höhe von Ettlingen. Dort habe es ein Fahrzeug gedreht, „wahrscheinlich aufgrund von Nässe oder nicht angepasster Geschwindigkeit“, so der Sprecher der Karlsruher Polizei. Nahezu zeitgleich krachte es auf gleicher Höhe auch auf der Gegenfahrbahn. Dort fuhren zwei Lkw aufeinander auf.

Unfall auf Umgehungsstraße B3 sorgt für zusätzlichen Druck

Zusätzlichen Druck auf die Verkehrssituation auf der A5 dürfte ein weiterer, größerer Unfall auf der B3 zwischen Weingarten und Grötzingen verursacht haben. Dort gab es um 7 Uhr einen Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, wohl aufgrund von Nässe auf der Fahrbahn, so die Polizei weiter. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme gesperrt. Näheres zum Unfallhergang und dem Ausmaß des Schadens ist aktuell noch nicht bekannt.

Teilweise Auswirkungen auf den Verkehr auf der A5 dürfte auch ein Lkw-Unfall gehabt haben, der sich bereits am Dienstagabend auf der Höhe von Bühl ereignete. Der Lastwagen war dort gegen eine Leitplanke geprallt und drohte anschließend, umzukippen. Die Bergungsarbeiten dauerten noch bis in den Mittwochmorgen an.