„Es ist immer wieder schrecklich, wenn der Himmel voller Raketen ist“, sagt Yael Lachiany. Sie lebt in Scha’ar HaNegev, der Partnerregion des Landkreises Karlsruhe in Israel, nur wenige hundert Meter vom Gazastreifen entfernt. Ein Leben, das hautnah vom Nahost-Konflikt bestimmt ist.

„You have no day, no night“ – „Du hast keinen Tag und keine Nacht“, so beschreibt Yael Lachiany die Raketenangriffe der im Gazastreifen herrschenden Hamas, die im Mai auch wieder die Partnerregion des Landkreises Karlsruhe in Israel, Scha’ar HaNegev, trafen.

Die 44-jährige Mutter von drei Kindern lebt in Nahal-Os, einem Kibbutz, das nur wenige hundert Meter vom Gazastreifen entfernt liegt. Für sie und die Bewohner dort ist der Nahost-Konflikt Alltag, doch zur Normalität wird er nicht.

„Wir kennen die Situation, aber es ist immer wieder schrecklich, wenn der Himmel voller Raketen ist“, erzählt sie, „wir hören alles und wir erkennen alles.“ Lachiany arbeitet für die Kibbutzbewegung, die Dachorganisation der Kibbuzim in Israel.