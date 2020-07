Nasse Wiesen und viel Auslauf

Pferde haben oft große Auftritte – im Sport, in der Brauchtumspflege, bei Polizeieinsätzen. Wo die Vierbeiner auftauchen, sind ihnen interessierte Blicke gewiss. Was auch daran liegt, dass die Tiere im öffentlichen Raum eine untergeordnete Rolle spielen, ihr Dasein erstreckt sich auf idyllische Weiden am Rande der Straße.

Im Mittelalter war das anders, da übernahm das Pferd eine Hauptrolle in der Gesellschaft. Es war unentbehrlich als Mittel der Fortbewegung, als Arbeitstier, aber auch zur Unterstützung der Heere in Kriegszeiten. Daher war es wichtig, gute Pferde zu haben. Aus diesem Grund maßen Landesherrn der Zucht großen Wert zu und legten Gestüte an.

Der weitsichtige badische Landesherr erkannte schnell, dass aus diesem landwirtschaftlichen Unternehmen mehr herauszuholen war: Er verlieh dem Hengste- und Stutengarten Stadtrechte. Die badische Herrschaft über diese sich schnell entwickelnde Stadt blieb eine kurze Episode. Aber sie war so bedeutend, dass der mittlerweile verstorbene SAP-Gründer Klaus Tschira gerne sagte: „Ohne einen Badener wäre diese Stadt noch heute eine Pferdekoppel....“ Immerhin: Ihr Name erinnert ebenso an den Ursprung wie das Rössle im Wappen.

Welche Stadt entstand dank eines Badeners aus einem Pferdegestüt?

