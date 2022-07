Spaß und Erholung in freier Natur: Auf nach Bad Herrenalb!

Wandern, Baden, Aufatmen: In Bad Herrenalb warten Natur und Kultur auf alle, die nach Erfrischung für Körper, Geist und Seele suchen.

Tagsüber Hitze im Beton-Dschungel und nachts wird es auch nicht wirklich kühler: Der Sommer in der Stadt wird wieder heiß. Zum Glück ist ein idealer Ort für Abkühlung und Erlebnis in der freien Natur nicht weit entfernt. Denn nur 30 Minuten mit dem Auto oder nur 45 Minuten mit dem Öffentlichen Personennahverkehr und schon ist man in Bad Herrenalb.

Hier waren 150 Kilometer Wanderwege durch kühle und schattige Wälder und erfrischende Quellen in einer unberührten Naturlandschaft. Und auch in der Kernstadt Bad Herrenalb selbst kann man die renaturierte Alb genießen und bei einem Eis im Schatten des historischen Baumbestands der Hitze entfliehen.

Perfektes Naturerlebnis für heiße Tage: Der Quellenerlebnispfad

Wie wäre es mit einer erfrischenden Tour? Mit einer Länge von knapp vier Kilometern startet der Quellenerlebnispfad in Bad Herrenalb und führt vorbei am Zisterzienser Kloster vorbei am Waldrand entlang und in den Wald hinein durch eines der schönsten Täler im Schwarzwald. Dabei lassen sich über 60 Sturzquellen, gefasste Quellen und auch Quellsümpfe entdecken und erleben.

Zusätzlich informieren 16 verschiedenen Stationen entlang des Weges über die verschiedenen Quellen, ihre Entstehung aber auch über die vielseitige Flora und Fauna in der Region. Ein kühlendes und informatives Naturerlebnis für jedermann.

Ein Bad in natürlichem Quellwasser

Den Stress hinter sich lassen und in ein absolutes Erhol- und Wellnesserlebnis eintauchen: Im Waldfreibad in Bad Herrenalb überhaupt kein Problem. Vor einer echten Traumkulisse erwartet die Besucher hier ein Badevergnügen der natürlichen Art im reinen Quellwasser. Bei idealen 24 Grad Celsius kann man nach Herzenslust die Seele baumeln lassen.

Erfahrene Schwimmer und alle, die es einmal werden wollen, finden hier jeweils das passende Becken. Für zusätzliches Verwöhnprogramm sorgen eine Schwallbrause und der Massagepilz. Wer Spannung sucht, sollte 45 Meter lange Superrutsche ausprobieren und für kunstvolle Sprünge stehen ein 1- und ein 3-Meter-Sprungturm bereit.

Danach kann man sich auf der großen Liegewiese entspannen oder Hunger und Durst im Freibadcafé mit Freiterrasse stillen. Wer mehr wissen möchte, kann sich einfach bei der Tourist-Info in Bad Herrenalb unter der Telefonnummer 07083 / 5005-55 informieren.

Wandertour zu den Kneippbecken

Dass Kneippen gesund und wohltuend ist, ist inzwischen allgemein bekannt. Auch hier bietet Bad Herrenalb beste Möglichkeiten. So etwa das Kneippbecken im Klosterviertel, das angenehme Abkühlung garantiert. Wer das Kneippen mit etwas zusätzlicher Bewegung kombinieren möchte, dem ist die Wanderung „Kneippsche Tour“ zu empfehlen.

Weitere Informationen zu der Tour und den passenden Wanderguide mit der exakten Routenbeschreibung gibt es ebenfalls bei der Tourist-Info Bad Herrenalb unter der Nummer 07083 / 5005-55.

Feeling wie am Klondike-River: Goldwaschen in der Alb

Eintauchen in die große Zeit der Goldgräber: In der Alb wird das Goldwaschen mit Diplom-Geologe Michael Leopold zum einmaligen Erlebnis. Hier erfährt man alles Wichtige über die spannende Geschichte der Goldwäscherei und lernt dabei den Gebrauch von Waschbänken und Waschpfannen kennen.

Gegen Ende des Tages können alle Teilnehmer ihr selbst gewaschenes Gold sowie eine Goldwäscher-Urkunde mit nach Hause nehmen. Die Dauer des Kurses beträgt drei bis dreieinhalb Stunden, Mindestteilnehmerzahl sind fünf Personen bis maximal 19 Personen und die Kosten betragen 13 EUR pro Person. Der Treffpunkt ist am Holzlagerparkplatz (direkt am Kreisverkehr aus Richtung Karlsruhe), Gummistiefel und Getränke sollte man auf jeden Fall mitbringen.

Auch hierzu gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bei der Tourist-Info Bad Herrenalb unter info@badherrenalb.de oder der Telefonnummer 07083 / 5005-55

Die renaturierte Alb in all ihrer Vielfalt erleben

Eine Tour der besonderen Art erwartet alle, die am idyllische Flüsschen Alb entlangwandern. Denn das Gewässer zeigt sich im Kurpark naturnah umgestaltet und die zahlreichen ökologischen Verbesserungen lassen sich dabei gut erkennen. So wurde der Fluss aus dem engen Mauerbett befreit und gemäß des historischen Verlaufs neu angelegt.

Das inzwischen wieder breit und flach verlaufende Gewässer ist mit Störsteinen und Altholz gespickt und bietet den zahlreichen im und am Wasser lebenden Tieren und Pflanzen wieder einen optimalen Lebensraum. Eine zusätzliche Fischtreppe am Wehr macht den Flusslauf für die Fische wieder passierbar. Der natürliche Bachlauf lädt zum Entspannen und Entdecken ein und bietet den Wanderern und Besuchern so einen lebendigen Quell der Regeneration.

Kinderspaß am Falkensteinspielplatz

Auch für die jüngsten Besucher hat Bad Herrenalb einiges zu bieten. So entstand passend zur Gartenschau 2017 der Spielplatz auf der Schweizerwiese. Basierend auf Ideen und Vorstellungen von Kindern aus Bad Herrenalb und Dobel bietet er den jungen Besuchern jede Menge Spaß mit den Elementen Holz, Wasser und Stein.

Auf die kleinen Eroberer warten eine große Spielburg mit Türmen, Brücken, Seilen und langer Rutsche. Hinzu kommen echte Kletterfelsen, an denen die Kinder ihr Geschick ausprobieren können. Mit Pumpe, Stauwehren und Wasserrädern lockt Wasserspielbereich zum Erleben ein. Des Weiteren warten das Hainbuchen-Labyrinth und viele schattige Bereiche, in denen man im Sand graben und Burgen bauen kann.

Weitere Veranstaltungen

Zusätzlich steht noch eine Auswahl an weitere Veranstaltungen zur Verfügung: So zum Beispiel das Waldbaden, eine echte Wohltat für Körper, Geist und Seele. Das naturnahe Erlebnis mit Schwarzwald-Guide und Natur-Resilienz-Trainerin Monika Amann raus aus der digitalen Abhängigkeit und lässt sie in die heilsame Atmosphäre des Waldes eintauchen.

Ein abendlicher, entschleunigter Aufenthalt von drei bis vier Stunden bei dem der naturnahe Wald, duftige Waldwiesen und klares Wasser zu Rast und Ruhe einladen. Die erforderliche Anmeldung ist per E-Mail an monika@amanntour.de oder unter der Telefonnummer 0151 / 14932718 möglich.

Monika Amann bietet zudem Wanderungen zu Sonnenuntergang und Supermond an sowie das Waldbaden für die ganze Familie als gemeinsames Erlebnis.

Bad Herrenalb beim Schaufenster Karlsruhe

Am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, ist Bad Herrenalb zudem im Schaufenster Karlsruhe zu Gast. Die Trachtengruppe Bad Herrenalb tritt am Samstag um 11.30 und 12.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 12 Uhr auf.

Ein Gewinnspiel rund um Bad Herrenalb hat spannende Gewinne im Gepäck und es wird einmalig eine geführte Wanderung am Sonntag, 10. Juli ab Karlsruhe Marktplatz angeboten. Der Verkauf findet nur am Samstag den 9. Juli im Schaufenster Karlsruhe, Tourist-Information Karlsruhe statt.