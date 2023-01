Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wollen den Fahrgästen im Karlsruher Stadtbahntunnel eine verbesserte Fahrgastinformation bieten. Das hat das Unternehmen am Dienstag bekannt gegeben. Dabei soll es hauptsächlich um die beiden U-Stationen Marktplatz (Kaiserstraße) und Marktplatz (Pyramide) gehen.

In den Tram- und Stadtbahnen von VBK und AVG gibt es nun bei den Durchsagen den Zusatzhinweis, ob am Marktplatz die Haltestelle unterhalb der Pyramide oder die wenige Meter um die Ecke des Gleisdreiecks liegende Haltestelle in der Kaiserstraße angefahren wird, teilt der VBK mit.

„Dadurch können wir unsere Fahrgästen eine noch bessere Orientierung bei der Fahrt mit unseren Bahnen durch den Stadtbahntunnel bieten“, erklärt Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer von AVG und VBK.