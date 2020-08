Da kann Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) machen, was sie will: Für Enja, Dodofine, Amidala und Winnipoo wird sich nichts ändern. Die vier kleinen Pudel von Christa Klotz dürfen morgens nach dem Aufstehen in den großen Garten und nach Herzenslust miteinander toben. „Wir gehen auch einmal am Tag spazieren, die Hunde wollen ja auch ein bisschen laufen.” Doch warum sich jetzt eine Berliner Ministerin in die Gassi-Pläne der Karlsruher Pudel-Züchterin einmischen will, versteht sie nicht.

Noch geht es um einen Entwurf Klöckners – doch im kommenden Jahr soll eine Verordnung daraus werden. Dabei geht es um Auslauf, Betreuung und Transporte der Tiere. Anlass sollen „neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bedürfnisse von Hunden” sein.

Zweimal Auslauf täglich soll verpflichtend werden

Der Entwurf sieht mindestens zweimal täglichen Auslauf von insgesamt mindestens einer Stunde für Hunde vor, verbietet die Anbindehaltung und das Alleinlassen des Tiere den ganzen Tag über. Transporte innerhalb Deutschlands dürften demnach nicht länger als viereinhalb Stunden dauern. Ausnahme: Es ist sichergestellt, dass es während der Beförderung im Bereich des Tieres nicht wärmer als 30 Grad wird. Die Verordnung wäre laut Klöckner strenger als EU-Recht. Nur ist die Frage, wie sie sich umsetzen lässt.