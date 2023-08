Neue Rubrik: BNN küren treffsichersten Torjäger im Fußballkreis

Simon Terodde weiß, wo das Tor steht. Diese Behauptung lässt sich relativ leicht in der Statistik ablesen. 225-mal hat der 35-Jährige das Netz im Lauf seiner Profikarriere bis dato zappeln. In der Zweiten Liga ist der Stürmer des FC Schalke mit 174 Treffern sogar der Rekordtorschütze.

Das ist mittlerweile bekannt und wurde vielerorts schon entsprechend gewürdigt. Es gab aber eine Zeit, in der sich Terodde nicht so recht wertgeschätzt gefühlt hat. Im Jahr 2019, der Angreifer hatte die Saison gerade zum dritten Mal im Unterhaus als bester Torschütze abgeschlossen, gab es Grund zur Klage.

Torjäger aus allen Ligen in einer Liste

In der Beletage der kickenden Protagonisten wird bekanntlich seit Jahren eine Trophäe – eine Kanone, um genau zu sein – an den besten Torjäger vergeben. Und bis dato in Liga zwei: Fehlanzeige. Deshalb musste damals Teroddes Gattin wieder ran. Zum bereits dritten Mal bestellte die Spielerfrau ihrem treffsicheren Mann eine Kanone.

Dieser eigentlich unhaltbare Zustand erzeugte so viel mediale Aufmerksamkeit, dass es bereits in der Folgesaison erstmals auch eine offizielle Auszeichnung samt Trophäe für den besten Zweitliga-Stürmer gab. Laura Terodde sei Dank.

Doch nicht nur Spielerfrauen haben ein Herz für Torjäger. Auch die Badischen Neuesten Nachrichten. Und aus genau diesem Grund rückt die Lokalsportredaktion die Ballermänner mit einer neuen Rubrik in den Fokus: dem BNN-Torjägercup.

Im Fußballbezirk Baden-Baden ist dieser Wettbewerb bereits seit Jahrzehnten etabliert, nun wird das muntere Toreschießen auch auf die Fußballkreise Karlsruhe, Pforzheim sowie Bruchsal ausgeweitet. Der Clou: Die Torjägerliste wird nicht nach einzelnen Ligen geführt, sondern übergreifend: von der Oberliga bis runter in die B-Klassen.

Weil die Verteidiger und im Zweifelsfall auch die Keeper in der Oberliga etwas mehr Qualität mitbringen als in der Kreisklasse, gibt es Abstufungen bei der Wertung eines Treffers. Sprich: Ein Tor in der Oberliga zählt mehr als Treffer in den unteren Klassen. Die Berechnungsquotienten finden sich stets als Erklärung unter der Torjägergrafik.

Diese erscheint ab sofort jede Woche, in der Regel freitags – in der Printausgabe, aber auch online. Und für denjenigen Stürmer, der am Ende der Saison im Fußballkreis ganz oben steht, für den gibt es selbstverständlich eine große Trophäe. Allerdings keine Kanone.