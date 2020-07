Neuer Name nach "Wunder im Wildpark"

Erst im Alter von 28 Jahren spielte er zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga. Zwei Mal war er Torschützenkönig in der Regionalliga, damals die dritthöchste Klasse. Eintracht Frankfurt holte ihn daraufhin aus Trier. WIssen Sie, nach wem wir in unserem 40. Tagesrätsel suchen?

Von den eigenen Stärken war er immer überzeugt. Obwohl die große Karriere lange auf sich warten ließ. Der Mann aus der Eifel war so etwas wie ein Spätzünder. Erst im Alter von 28 Jahren spielte er zum ersten Mal in der Fußball-Bundesliga. Zweimal war er Torschützenkönig in der Regionalliga, damals die dritthöchste Klasse. Eintracht Frankfurt holte ihn daraufhin aus Trier.

Gleich in der ersten Saison beim KSC erlebte er seine sportliche Sternstunde. Er wurde zum Star eines unvergesslichen Spiels an einem kalten Novemberabend. Und was für eine Geschichte ging dem „Wunder vom Wildpark“ voraus! Die sportliche Wiederauferstehung des Stürmers folgte auf einen Verkehrsunfall. Der Spieler verlor wenige Tage zuvor bei Glatteis die Kontrolle über seinen Wagen, überschlug sich viermal und kam doch ohne Kratzer davon.

Und wie es das Schicksal wollte: Viermal traf er in jenem internationalen Spiel, in dem der KSC eine spanische Top-Mannschaft ziemlich hoch besiegen musste. Keine leichte Aufgabe, doch am Ende war der Gegner überrollt wie nie ein solcher Gegner zuvor. Unser Mann erhielt daraufhin einen neuen (Spitz-) Namen. Mit Winnie Schäfers Truppe rockte er den Fußball noch ein paar Jährchen und ist mit dem KSC weiter eng verbunden.

Wie heißt der Spieler mit echtem oder Spitznamen, der beim Wunder vom Wildpark vier Tore schoss?

